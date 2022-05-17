UZMAN ÇAVUŞ AKKAŞ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

İzmir'de tartıştığı M.T. tarafından bıçaklanarak öldürülen uzman çavuş Alper Akkaş (27), Antalya'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Cenaze sırasında ayakta durmakta zorlanan anne Mihriban Akkaş, "Benim çocuğumu toprak kabul edemez" diyerek gözyaşı döktü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tartıştığı M.T. tarafından göğsünden bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş için memleketi Antalya'da, Uncalı Mahallesi Hasan Kartal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, askeri personel, Akkaş'ın babası Mustafa, annesi Mihriban Akkaş ve yakınları katıldı. Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu gözlenen anne Mihriban Akkaş, "Benim çocuğumu toprak kabul edemez" diye gözyaşı döktü. Burada kılınan namazın ardından Akkaş'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığına götürülerek defnedildi. (DHA)