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Son Dakika | ÖLDÜRÜLEN YEREL HABER SİTESİNİN SAHİBİ ARSLAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son Dakika | ÖLDÜRÜLEN YEREL HABER SİTESİNİN SAHİBİ ARSLAN, TOPRAĞA VERİLDİ

20.02.2022 15:21

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİT'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan (60), son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİT'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan (60), son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan şüpheli Ramazan Ö.'nün (21), ilk ifadesinde yazısını beğenmediği için Arslan'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi, Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen Ramazan Ö. ile görüştü. Daha sonra Ramazan Ö. çıkarttığı tabancasıyla peş peşe ateş etti. Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arslan, burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. gözaltına alındı.

VALİ YAVUZ: HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN BULACAĞIZ

Güngör Arslan'ın cenazesi, Fevziye Camii'ne getirildi. Cenaze namazına; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Yavuz, Güngör Arslan'ın eşi Suna Arslan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Suna Arslan "Siz eğer bunu bulursanız, o zaman bana başsağlığı dileyin" dedi. Vali Yavuz ise "Hiç endişeniz olmasın bulacağız" diyerek cevap verdi. Suna Arslan da "İnşallah, Allah razı olsun, sağolun" ifadelerini kullandı.

'BENİM CENAZEM KALABALIK OLUR' DEMİŞ

Cenaze namazı sırasında konuşan imam, Güngör Arslan'ı tanıdığını, daha önce aralarındaki konuşmayı aktararak "Güngör Arslan, benim cenazem kalabalık olur. ya omuz vermek için gelirler ya da 'Güngör Arslan gerçekten öldü mü' merakından gelir. Bugün, tabutuna omuz vermek için gelen dostların burada. Hayır dualarıyla uğurlamak için sevenlerin burada" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk babası Arslan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmit Bağçeşme Mezarlığına götürüldü.

Gözaltına alınan Ramazan Ö.'nün ise emniyetteki sorgusu sürüyor. Ramazan Ö.'nün ilk ifadesinde, yazısını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı olan kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika | ÖLDÜRÜLEN YEREL HABER SİTESİNİN SAHİBİ ARSLAN, TOPRAĞA VERİLDİ
Son Dakika | ÖLDÜRÜLEN YEREL HABER SİTESİNİN SAHİBİ ARSLAN, TOPRAĞA VERİLDİ
Son Dakika | ÖLDÜRÜLEN YEREL HABER SİTESİNİN SAHİBİ ARSLAN, TOPRAĞA VERİLDİ

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Suna Arslan, Kocaeli, Cenaze, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ÖLDÜRÜLEN YEREL HABER SİTESİNİN SAHİBİ ARSLAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ÖLDÜRÜLEN YEREL HABER SİTESİNİN SAHİBİ ARSLAN, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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