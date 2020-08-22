Son dakika... Öleceği korkusuyla doğum günü kutlamayan Umutcan'ın hayatı belgesel oluyor - Son Dakika

ANTALYA'da SMA hastalığı teşhisi konulan ve doktorlardan en fazla 5 yaşına kadar yaşayacağını duyan 7 yaşındaki Umutcan Kılıç, öleceği korkusuyla 3 yıldır doğum günü kutlamıyor. Kullandığı ilaçlarla iyileşmeye başlayan Umutcan'ın hayat hikayesi ise SMA hastalarına umut olması için belgesel olacak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturan sağlık personeli Rukiye Cop'un 2 çocuğundan en küçüğü 7 yaşındaki Umutcan Kılıç'a, 1 yaşında kas hastalığı olarak da bilinen SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Teşhis öncesinde 7 aya kadar emekleyebilen Umutcan'ın, bir anda hareketlerinde kısıtlanmalar meydana geldi. Rukiye Cop, oğlunu götürdüğü hastanede SMA Tip 2 olduğunu öğrendi. Bu teşhisin konulduğu çocukların genelde 5 yaşına kadar yaşabildiğini öğrenen anne fizik tedavi dahil çok sayıda tedavi yöntemini denedi. Sağlık Bakanlığı tarafından ilaçları da karşılanan Umutcan, zamanla hastalığına alıştı ve bunu sorun etmedi. Yürüme güçlüğü çektiği için tekerlekli sandalyede annesinin yardımıyla dışarı çıkabilen Umutcan, hastalığı nedeniyle en fazla 5 yaşına kadar yaşabileceğini ve sonrasında ölebileceğini hastanedeki hekimlerin annesiyle yaptığı görüşme sırasında öğrendi.