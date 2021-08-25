Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek

Galatasaray yılan hikayesine dönen Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Rumen futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken transferin 3.5 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

TRANSFER BEDELİ ÖDEMESİ 3 YILA YAYILACAK

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle, "25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.5 milyon euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."

"50 BİN ATEŞLİ TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Transferinin ardından konuşan Morutan, " Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini ve hangi büyük futbolcuların burada oynadığını çok biliyorum. Galatasaray taraftarına da en yüksek seviyede oynayacağıma söz veriyorum. Galatasaray taraftarını çok yakından biliyorum ve tanıyorum. 50 bin ateşli taraftarın önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum" dedi.

GIGI BECALI NE DEMİŞTİ?

Rumen basınına açıklama yapan Gigi Becali, "Olimpiu Morutan'ı 5,7 Milyon euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5.7 milyon euro. Şimdi Morutan için 4.2 milyon euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa, 1.5 Milyon euro daha ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.