Son Dakika | Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
Son dakika haberi... SİVAS'ta Zekiye Gül (54) evinde boğazında bıçak yarası ile ölü bulundu.
SİVAS'ta Zekiye Gül (54) evinde boğazında bıçak yarası ile ölü bulundu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle Menderes Caddesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zekiye Gül (54), oğlu H.U. (22) tarafından odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinca yapılan kontrolde Zekiye Gün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gül'ün cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede boğazında bıçak kesisi bulunduğu belirlendi. İfadesine başvurulan H.Ü. annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, 'intihar edeceğim' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti. H.U. ile eşi E.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gül'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:43
Kaynak: DHA
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