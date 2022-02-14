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Son dakika... ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU - Son Dakika

Son dakika... ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU

14.02.2022 10:21

Son dakika haberler... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce denizde öldüğü değerlendirilen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası sahile vurdu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce denizde öldüğü değerlendirilen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası sahile vurdu.

Manavgat Kızılağaç Turizm Bölgesi sahilinde olta balıkçıları tarafından ölü caretta caretta bulundu. İncelemeye giden Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, kaplumbağanın 50'li yaşlarında caretta cinsi erkek yeşil deniz kaplumbağası olduğunu söyledi. Ölüm nedenini tam olarak belirleyemediklerini anlatan Akyol, yaklaşık 2 hafta önce ölen kaplumbağanın akıntıyla sahile vurduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Kaplumbağa ölümleri ile karşılaşmak istemediklerini belirten Akyol, Tek gözünde sıkıntı var, gözü dışarıya akmış belki oradan bir yara aldı. Bir de boğazında kesik var ama hayli zaman olmuş. Vücudunda bir sıkıntı yok. Çok kolay yetişmiyorlar ama çok kolay ölebiliyorlar diye konuştu.

İSKELETİ SERGİLENECEK

Carettanın sahilde uygun bir alana gömüleceğini ifade eden Akyol, 5-6 aylık süreçten sonra etin kemikten ayrılacağını belirterek, Etleri iskeletten ayrıldıktan sonra çıkartıp temizlendikten sonra DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'nde öğrencilerimize, akademisyenlerimize tanıtmak için sergileyeceğiz dedi.

Son dakika... ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU
Son dakika... ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU
Son dakika... ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU

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Seher Akyol, Manavgat, Akdeniz, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ÖLÜ CARETTA CARETTA SAHİLE VURDU - Son Dakika


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