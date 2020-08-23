Son Dakika: Ölü sanılan caretta caretta canlı çıktı - Son Dakika

Ölü sanılan caretta caretta canlı çıktı

İzmir'de bulunan caretta caretta Kuşadası'nda tedavi edildi

AYDIN - İzmir'de Alsancak Limanı bitiminde bulunan ve öldüğü sanılan caretta caretta cinsi iribaş bir deniz kaplumbağasının yapılan inceleme sonucu canlı olduğu belirlendi. Doğa sevenler tarafından teslim alınan caretta caretta Kuşadası'na getirilerek, tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir Şubesi'nde çalışan Hüseyin Ulutaş, İzmir Alsancak Limanı bitimindeki Deniz Dibi Tarama Mühendisliği sahilinde çakılların üzerinde Caretta caretta türü iribaş bir deniz kaplumbağası gördü. Yüzeysel yaptığı incelemede ölü olduğunu düşündüğü caretta caretta için bu konuda çalışmalarıyla tanınan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğihaber verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak'ın devreye girmesiyle İzmir Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri kaplumbağayı Selçuk bölgesine getirerek, Kuşadası EKODOSD yetkililerine teslim etti. Selçuk'ta caretta carettayı teslim alan Kuşadası EKODOSD yetkilileri, Kuşadası'na götürerek tedavisini yaptırdı. Veteriner Nevzat Yıldızlı, caretta carettanın röntgenini çekerken, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Halsiz ve bitkin olduğu gözlenen caretta carettanın besin alamadığı için naylon poteşleri denizanası sanarak yuttuğu ihtimali üzerinde duruldu.

Kuşadası EKODOSD Başkan Bahattin Sürücü, tedavisi yapılan caretta carettayı DEKAMER'e teslim etmeyi planladıklarını belirterek, " Prof. Dr. Yakup Kaska'yla görüşerek, Carettayı Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi olan DEKAMER'e götüreceğiz. Burada gerekli incelemeleri yapılarak tedavisi yapılacak. İyileştiği takdirde tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacak. Bu tür olaylar bölgemizde sık sık meydana gelmektedir. Bu nedenle DEKAMER'in küçük modeli olan bazı ilk yardım istasyonlarının belirli bölgelerde açılması çok önemlidir. DEKAMER'in yürüttüğü LIFEMEDTURTLES isimli Avrupa birliği tarafından desteklenen projenin faaliyetleri arasında, yeni ilkyardım birimlerinin kurulması da bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de DKMP, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, DEKAMER ve EKODOSD derneğinin ortak protokolü çerçevesinde, Kuşadası Belediyesi'nin belirleyeceği bir alanda düşünülmektedir. Böyle bir merkez kurulması halinde, bu tür vakalarda hem kaplumbağaların tedavileri yapılacak, hem de devam eden bu süreç içinde gelen yerli yabancı ziyaretçilere kaplumbağalar hakkında bilgilendirme yapılarak, farkındalık yaratılacaktır " dedi.