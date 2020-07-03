Son Dakika: 'Ölüm kavşağı'nda korkutan kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde vatandaşlar tarafından 'ölüm kavşağı' olarak isimlendirilen hastane kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan Yaşar A. idaresindeki 55 KF 020 plakalı Ford marka otomobil, Tevrat E.'nin kullandığı 34 CAU 038 plakalı tırın üzerine gelmesiyle refüjdeki kaldırıma çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada Yaşar A. ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Her gün kaza oluyor



Olayın sesini duyduktan sonra kaza mahalline gelen mahalle sakinleri, 2 yıl önce faaliyete geçirilen hastane kavşağının yanlış inşa edildiğini iddia ederek, "Günlük çeşitli kazalara şahit oluyoruz. Kimisi maddi hasarlı oluyor kimisi yaralamalı ya da ölümlü. Emniyet şeridiyle beraber 3 şeritli olan kara yolu kavşağın yapılmasıyla beraber 2 şeride düşürüldü. Hastaneye giriş çıkışlarda sorunlar yaşanıyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde eşi benzeri görülmemiş bir kavşağa sahibiz" dedi. - SAMSUN