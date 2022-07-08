Son dakika haberi! Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü" başladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü" başladı

08.07.2022 10:28

Son dakika haberi: Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın 27. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 18'incisi düzenlenen yürüyüşün katılımcıları, Nezuk kasabasından hareket etti.

Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın 27. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 18'incisi düzenlenen yürüyüşün katılımcıları, Nezuk kasabasından hareket etti.

Temmuz 1995'te sahne olduğu katliamlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolunda 3 gün boyunca devam edecek yürüyüş, her gün ortalama 35 kilometre yürüyecek katılımcıların 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla son bulacak.

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, burada yaptığı açıklamada, "Yürüyüş için kayıt yaptıran kişi sayısı 2 bin. Ancak insanlar kayıt yaptırmadan da yürüyüşe dahil olduğu için 4-5 bin kişinin katılmasını bekliyoruz." dedi.

Fejzic, yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü olması vesilesiyle büyük sayıda katılım beklediklerini kaydetti.

Katılımcılar arasında yer alan Mimarlık Fakültesi öğrencisi Tarik Salkunic, Saraybosna'dan geldiğini ve yürüyüşe ilk kez katıldığını belirterek, "Barış Yürüyüşü hakkında sürekli konuşulmalı. Bu tür durumları hatırlamak çok önemli." diye konuştu.

Soykırımdan sağ kurtulanların önderlik ettiği yürüyüşe soykırım kurbanları için dua ederek başlayan katılımcılar, geceleri daha önce belirlenen güzergah üzerindeki kamp alanlarında geçirecek.

Yürüyüşe, bu yıl Türkiye dahil birçok ülkeden katılımın olduğu ifade edildi.

Potoçari'ye defnedilenlerin sayısı 6 bin 721 olacak

Öte yandan, bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreninde 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunurken, bu sayı 11 Temmuz'da 6 bin 721 olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' başladı - Son Dakika

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