Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor

Son dakika habere göre Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor İkinci baharında eğitim merkezinin maskotu oldu Yeniden hayata dönen "Garip" öğretmenlerin ve öğrencilerin peşinden ayrılmıyor Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tasmasının sıkışması sonucu boğulan ve yapılan kalp masajı ile...

Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor

İkinci baharında eğitim merkezinin maskotu oldu

Yeniden hayata dönen "Garip" öğretmenlerin ve öğrencilerin peşinden ayrılmıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tasmasının sıkışması sonucu boğulan ve yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen 'Garip' isimli köpek, sağlığına kavuştuğu rehabilitasyon merkezinde maskotu olduğu özel gereksinimli çocukları hayata bağlıyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Nushetiye Caddesi'nde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ölümden dönen "Garip" isimli köpek, şimdi merkezin maskotu haline geldi. Bir süre önce merkezin bahçesinde oynayan iki köpeğin tasmaları birbirine dolaştı. Tasmasının sıkışması sonrasında "Garip" isimli köpek baygınlık geçirdi. Köpeklerin kavga ettiğini düşünen Cabbar Şahbaz, köpeklerin yanına gidince Garip isimli köpeğin bayıldığını gördü. Panikle köpeği kurtarmaya çalışan Şahbaz "Garibim öldü" diye ağlarken, sesleri duyan Veysel Tetik koşarak bahçeye girdi. Şahbaz hemen köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Dakikalarca süren kalp masajının ardından köpek hayata döndü.

Maskotu olduğu çocukları hayata bağlıyor

Yaşama döndürülme anının saniye saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı Garip, yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Kısa sürede Garip merkezde çocukların maskotu haline geldi. Merkezde eğitim alan özel çocuklar, ders aralarında soluğu 'Garip'in yanında alıyor. Çocuklar 'Garip'le vakit geçirerek hem sosyalleşiyor hem de gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Çocukların hayvan sevgisi ile gelişimlerini daha kısa sürede tamamladıklarını söyleyen uzmanlar, merkezde hayvan sevgisinin çocuklar üzerindeki etkisini gözle görülür şekilde gözlemlediklerini söylediler.

"Garip ölümden döndü, şimdi çocuklarımızı hayata bağlıyor"

Çocukların Garip'e yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Psikolog Sevde Kesicioğlu, "Garip burada ölümden döndü diyebiliriz. Boynuna ip dolanmıştı. Cabbar Bey Garip'i kurtararak kurumumuza kazandırdı. Garip sadece hayata dönmekle kalmadı, burada çocuklara da umut oldu. Garip bizim için bir köpek değil, çok şey ifade ediyor. Çocuklarımız teneffüslerde Garip'i severek sevgiyi öğreniyorlar, hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğreniyorlar, hayvanlarla başlattıkları iletişim sayesinde bizlerle de iletişim kurmayı öğreniyorlar. Garip'in burada olması bizler için çok büyük bir şey. Çocuklarımız köpeklere daha çok alışık oldukları için daha kolay iletişim kurabiliyorlar. Garip de çok sevimli. Çocuklara maskotluk yapıyor, kucaklarına atlıyor, patilerini uzatıyor. Böylelikle çocuklarımız iletişim kurmayı öğreniyorlar. Garip ölümden döndü, şimdi çocuklarımızı hayata bağlıyor" dedi.

"O nefes alınca biz de arkadaşla birlikte nefes almaya başladık"

Garip'i saniyelerle yarışarak hayata döndüren Cabbar Şahbaz ise yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Garip geldiğinde bebekti. Sokakta hocalarımızdan birisi bulup getirmişti. Şu an 5 sene oldu. Bir gün akşam saatlerinde Garip'i oyun oynamaya bıraktım. 3 köpek oyun oynarken oyun uzamaya başladı. Ben de merak ettim, yaklaştığımda zincirleri birbirine dolaşmıştı. Garip'i kurtarmak için mücadele ettim. Ondan sonra kurtaramayınca dua etmeye başladım. Yapacak hiçbir şeyim kalmamıştı. Karşıdan komşumun geldiğini görünce, yetiş, yardım diye bağırdım. O da geldi. İkinci mücadeleye o da katıldı. En sonunda tasmasını kesmeyi başardık. Garip ölmüş haldeydi. Arkadaşın aklın kalp masajı yapmak geldi. Sonra kalp masajının yapılması ile Garip kıpırdamaya başladı. O anı anlatamayız, yaşayan bilir. O nefes alınca biz de arkadaşla birlikte nefes almaya başladık. Ondan sonra çok mutlu olduk. Garip hayata döndü" diye konuştu.

"Garip şu anda burada eğitim olan çocuklar için büyük bir terapi"

Garip'in çocukların üzerindeki etkisini dile getiren Şahbaz, "Okulun şu anda maskotu haline geldi. Garip'in yaşama döndürdüğümüz anların haberi her televizyon kanalında haber olarak yayınlandı. Haberi gören bütün insanlar Garip'i görmeye başladı. Tanımadığımız insanlar Garip'i sevip hikayesini dinleyince hüzünlendiler. Garip şu anda burada eğitim olan çocuklar için büyük bir terapi. Şahit olduk, konuşamayan bir çocuk Garip'i severken konuşmaya çalışıyor. İletişim kuruyorlar, mutlu oluyorlar. Çocukların gelişmesi açısından çok güzel bir şey. Garip de çocukları seviyor. Burada Garip'i sevmeyen çocuk yok" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor
Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor
Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor
Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor
Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor
Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor
Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor
Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor
Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor

Kocaeli, Köpek, Kalp, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ölümden kalp masajı ile dönen 'Garip', şimdi çocukları yaşama bağlıyor - Son Dakika

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