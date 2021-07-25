Üye Girişi
ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU - Son Dakika

ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU

25.07.2021 10:51

ADANA'da 4 gün önce kırsal alanda ölüme terk edilen ve olayın duyulmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan 300'e yakın civciv, kentte çiftçilik yapan Zöhre Türkmen'e yediemin olarak teslim edildi.

ADANA'da 4 gün önce kırsal alanda ölüme terk edilen ve olayın duyulmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan 300'e yakın civciv, kentte çiftçilik yapan Zöhre Türkmen'e yediemin olarak teslim edildi. Civcivlerin durumuna çok üzüldüğünü söyleyen Türkmen, 'Aç ve bitkin halde geldiler. Şu an güzelce beslendikleri için çok mutlular. Onlara gözüm gibi bakacağım, buna söz veriyorum. Herkesin içi rahat olsun' dedi.

Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde yaşayan amatör balıkçı Recep Yılmaz, 21 Temmuz akşamı Seyhan Baraj Gölü çevresine terk edilen yüzlerce civcivi görünce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Bir gün sonra herhangi bir işlem yapılmadığını fark eden Yılmaz, civcivlere sahip çıkılması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor ifadelerini kullandı.

CİVCİVLER KURTARILDI

Gelişmeler üzerine Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamak için harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak ölü civcivleri topladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Civcivler buradan güvenli bir ortama götürülecek, karantinaya alınacak. Sahibi çıkmazsa bir çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Civcivlerin yaşaması için elimizden geleni yapacağız? dedi.

300 CİVCİVE KÜMESİNİ AÇTI

Toplanan civcivler Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi'nde çiftçilik yapan Zöhre Türkmen'e yediemin olarak teslim edildi. 300'e yakın civcive kümesini açan ve bakımlarını üstlenen Türkmen, hayvanların böylece terk edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Civcivlerin aç ve susuz halini görünce vicdanının sızladığını anlatan Türkmen, 'Yıllardır hayvanlara bakıyorum. Kanatlı hayvanlar üzerine yaptığım projeyle hibe kazanmıştım. Onların nasıl yetiştirileceğini biliyorum. Civcivlere gözüm gibi bakacağım. Buna söz veriyorum. Herkesin içi rahat olsun. Burada çok mutlular. Beslenince halsizlikleri gitti. Sahibi ortaya çıkarsa 'Onları neden bıraktın' diye sorarım. Eğer ortaya çıkmazsa onları tamamen sahiplenebilirim' diye konuştu.

'CİVCİVLERE ÇOCUĞU GİBİ BAKIYOR'

Açlıktan ölmek üzere olan civcivleri gerekli işlemlerin ardından 21 günlük karantina süreci için Türkmen'in çiftliğine getirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç ise, 'Örnek çiftçilerimizden olan Zöhre Hanım, bu süreçte civcivlere çocuğu gibi bakmaya başladı. Özenli bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu ilgisi için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla yem getirdik. Veteriner hekim arkadaşımızla sağlık taraması yaptık. Civcivlerin şu aşamada sağlığında sorun olmadığını söyleyebiliriz. Bu süreçte sahibi ortaya çıkarsa civcivler, gerekli yaptırımlardan sonra kendisine teslim edilir. Çıkmaz ise özverili davranışından dolayı Zöhre Hanım'a teslim edebileceğiz' dedi.

ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU
ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU
ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU
ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU
ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU
ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU
ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU
ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU
ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU

Hisarcık, Çukurova, Türkmen, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Laubaliliğin böylesi! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi 11:33 Laubaliliğin böylesi! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek 11:15 Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi 11:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi
İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 11:05 İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi 10:45 Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım 10:39 Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım
Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu 10:26 Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL 10:20 Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL

Son Dakika Haberleri
11:25 Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
11:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi
11:08 Sarı-Kırmızılılar yeni transferlere yer açabilmek için Omar'ın sözleşmesini askıya alıyor
11:01 Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı
11:00 İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı
10:50 ABD'li sporcu, cinsel taciz davası nedeniyle Olimpiyat Köyü'ne alınmadı
10:42 Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
10:26 Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu
10:23 Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek
10:19 Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL
Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi         
11:46
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Sarı-Kırmızılılar yeni transferlere yer açabilmek için Omar'ın sözleşmesini askıya alıyor Sarı-Kırmızılılar yeni transferlere yer açabilmek için Omar'ın sözleşmesini askıya alıyor         
11:09
İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı         
11:01
Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin         
10:43
Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti         
10:30
Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek         
10:23
Pişkinliğin böylesi! Kablo çalarken unuttuğu telefonunu hırsızlık yaptığı yere giderek geri istedi Pişkinliğin böylesi! Kablo çalarken unuttuğu telefonunu hırsızlık yaptığı yere giderek geri istedi         
09:09
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü         
19:12
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 11:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ÖLÜME TERK EDİLEN CİVCİVLER, ÇİFTÇİ ZÖHRE'NİN KÜMESİNDE YAŞAMA TUTUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement