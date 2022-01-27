Üye Girişi
Son dakika! Ölümle sonuçlanan saç ekimi olayına ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika! Ölümle sonuçlanan saç ekimi olayına ilişkin davada karar açıklandı

27.01.2022 16:10
Son dakika! Ölümle sonuçlanan saç ekimi olayına ilişkin davada karar açıklandı

Son dakika haber: Bağcılar'da kuaför İbrahim Gül'ün saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilişkin aralarında 1 başhekim ve 1 doktorun bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bağcılar'da kuaför İbrahim Gül'ün saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilişkin aralarında 1 başhekim ve 1 doktorun bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 4 sanığın da beraatına hükmetti.

İtalya'da kuaför olan 27 yaşındaki İbrahim Gül, 11 Eylül'de saç ektirmek için geldiği İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat esnasında hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin davada karar açıklandı. Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş ile Mehmet Albayrak hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumundan maktulün ölüm nedenine ilişkin raporun dava dosyasına ulaştığı açıklandı. Raporda İbrahim Gül'ün "akut koroner sendrom" sonucu hayatını kaybettiği ve ölüm ile saç ekimi arasında bir neden sonuç ilişkisi bulunmadığı belirtildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Burak Vural, "Sanıklar uygun olmayan bir ortamda teknik ekipmanın bulunmadığı koşullarda saç ekim işlemi gerçekleştirmişlerdir. Sanıkların sorumluluğunun bulunduğunu düşünüyoruz ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Duruşmada savunması sorulan tutuksuz sanık Çağrı Serdar Elgörmüş ise hastanenin tam donanımlı olduğunu söyleyerek, "Herhangi bir cihaz ya da ilaç eksiği olan bir hastane değildir. Zaten tıbbi anlamda ben maktul fenalaşınca bizzat müdahale ettim. Hastanın koroner kalp damarı tıkalıydı. Bende veya hastanemizde bir kusur yoktur. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Diğer sanık Mehmet Albayrak da suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi. Mahkeme sanık savunmalarının ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti hastane başhekimi Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak ve anestezi teknikerleri Evin Baykuşak ile Şehnaz Çelebi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmış ise de sanıkların kusurlarının bulunmamış olması nedeniyle beraat etmelerine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Eylül'de Bağcılar'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, maktül İbrahim Gül'ün saç ekimi için özel bir hastaneye gittiği ve burada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti. İddianamede, hastane başhekimi Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak ve anestezi teknikerleri Evin Baykuşak ile Şehnaz Çelebi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Mehmet Albayrak, İbrahim Gül, Bağcılar, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Ölümle sonuçlanan saç ekimi olayına ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika


Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti         
16:20
Tarihe geçecek sözler! "Ali Koç'la çalışır mısınız? sorusuna Aykut Kocaman'dan olay cevap Tarihe geçecek sözler! "Ali Koç'la çalışır mısınız? sorusuna Aykut Kocaman'dan olay cevap         
16:10
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti         
14:40
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
16:20 Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti
16:01 Müge Anlı'da ortalık birbirine girdi! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasını yumrukladı
16:00 Kılıçdaroğlu, ortaokul öğrencisi Beray'ın davetini karşılıksız bırakmadı! Evlerine çaya gitti
15:57 HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar zaman verildi
15:50 Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda
15:42 Ağabeyini kontrol etmek için gittiği evde cesediyle karşılaştı! Polis şimdi bahçedeki ayak izlerinin peşinde
15:41 Öldü zannedilen adam morgda uyanıp ayağa kalktı! O anlar kamerada
15:37 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı
15:32 Airbnb, İtalya'da kira ödemeden bir yıl kalacak şanslı kişiyi arıyor! İşte şartları
15:21 Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 16:28:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Ölümle sonuçlanan saç ekimi olayına ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement