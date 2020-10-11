Son dakika: Ölümünde sır perdesi aralanamayan İknanur?un annesi: Kızımın hayallerini çaldılar - Son Dakika

Son dakika: Ölümünde sır perdesi aralanamayan İknanur?un annesi: Kızımın hayallerini çaldılar

11.10.2020 12:23
Son dakika: Ölümünde sır perdesi aralanamayan İknanur?un annesi: Kızımın hayallerini çaldılar, System.String[]

Son dakika haberleri... GİRESUN'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran'da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran'da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Ön otopsi raporuna göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölümündeki sır perdesi İstanbul Adli Tıp'tan gelecek rapor ile aralanacak. Kızının cinayete kurban gittiğini belirten gözü yaşlı anne Nazlı Tirsi, "Öldü? diyemiyoruz sanki çıkıp da gelecek gibi. Hayalleri vardı, kızımın hayallerini çaldılar" dedi.

İlçede İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı - Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince 2 çocuk durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aradığı İkranur'un, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi'nde cansız bedeni bulundu.TRAVMATİK BULGUYA RASTLANILMADIİkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesine yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDIİçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.'HAYALLERİ VARDI KIZIMIN HAYALLERİNİ ÇALDILAR?İkranur'un ölümü ile ilgili sır perdesi geçen yaklaşık 3,5 aylık süreye rağmen aralanamazken, acılı anne Nazlı Tirsi, kızının cinayete kurban gittiğini, olayın aydınlatılmasıyla acılarının bir nebze de olsa hafifleyeceğini söyledi. İstanbul'dan gelecek sonucu beklediklerini anlatan gözü yaşlı anne Tirsi, "İstanbul'dan gelecek sonucu bekliyoruz, bize net bir şey söylemiyorlar. Bu çocuk kendi gitmedi bizim görüşümüz böyle. Katil tanıdık biri yabancıya da gitmez. Kimse, yakalanmasını istiyorum. Devletimizden bir an önce katili bulmasını istiyorum. Acımız daha çok büyüyor katil bulunursa en azından hafifler. Çocuk cinayetleri işleyenlerin idam edilmesini istiyorum. Bizim canımız yandı başka ailelerin yanmasın. 'Öldü' diyemiyoruz sanki çıkıp da gelecek gibi. Hayalleri vardı, kızımın hayallerini çaldılar? dedi.'KARDEŞİ SORUYOR 'ÖLDÜ' DİYEMİYORUZ?Kızının öğretmen olma hayali olduğunu söyleyen Nazlı Tirsi, "Hayali vardı anaokulu öğretmenini çok seviyordu onun gibi öğretmen olmak istiyordu hatta İstanbul'da okuduğu için anne gidelim arkadaşlarımı çok özledim diyordu. Selçuk kardeşini soruyor, Tura İkranur'un yanında olduğu için biliyor ama oda konuşamadığı için gördüğünü söyleyemiyor. Selçuk sorduğunda 'öldü' diyemiyoruz 'uyuyor' diyoruz. 'Ne zaman uyanacak, ne zaman gelecek' diye soruyor. En küçük kız kardeşini çok severdi o bile resimlerini öpüyor. Devletimizden yardım istiyorum bir an önce bulunsun, sesimiz duyulsun bu tür katilleri de idam etsinler yaşatmasınlar" diye konuştu.'BU BİR CİNAYETTİR KENDİ GİTSEYDİ BULURDUK?Kıyafet ve eşyalarına sarılarak torunun hasretini gidermeye çalışan babaanne Nihal Tirsi de, olayın aydınlatılmasını istediklerini ifade etti. Her gün torunun kabrini ziyaret ederek gözyaşı döken babaanne Tirsi, 'Çocuğumuzun katilinin bulunmasını istiyorum başka hiç bir şey istemiyorum. Allah devletimizden razı olsun, her zaman yanımızda oldu. Çocuğumun katilini bulsak başka bir şey de istemem. Çocuğum geri gelmeyecek ama az da olsa içim soğuyacak. Niye olduğunu neden olduğunu düşmanımın kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Böyle her an tehlikedeyim geride kalan çocukları da tek bırakamıyorum. İstanbul'daki rapor geldi mi her şey ortaya çıkacak. Bu bir cinayettir kendi gitseydi bulurduk' şeklinde konuştu.'CANLI BULAMADIK KATİLİ DE BULAMIYORUZ?

Torununun yaşasaydı 2'inci sınıfa gideceğini kaydeden Nihal Tirsi, "Çocuk alındı ve götürüldü çoluk çocuk yapsaydı bir ipucu olurdu eline yüzüne bulaştırırdı. Planlanmış programlanmış bir cinayet ama kim yaptı niye yaptı bunu bilemiyorum. Böyle patlayacak gibiyim eve giremiyorum çocuğa sahip çıkamadık, canlı bulamadık katili de bulamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Okul açılıyor bu sene ikiye gidecekti dersleri iyiydi. Benim ismimi yazıyordu kağıda babaanne bak seni çizdim diyordu. Gözleri hep gülerdi. Daha dayanamıyorum koca kadınım gelecek diye hep bekliyorum. Saat üçte dörtte uyanıp dış kapıyı açıyorum belki çıkar gelir diye ümit ediyorum. Hep peşimden gelirdi Paşa'da onun köpeğiydi. Öldükten sonra iki hafta mezarının başında yattı. Kedilerde vardı onları da çok severdi onlarda hep geldi buraya bir çok kez rasgeldim. Hayvanları çok severdi biz bağlardık o çözerdi 'babaanne azıcık gezsin günahtır' derdi. Evde kendi yemezdi alır onlara götürürdü? ifadelerinde bulundu.


Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ölümünde sır perdesi aralanamayan İknanur?un annesi: Kızımın hayallerini çaldılar - Son Dakika

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