Son dakika: Ömer Döngeloğlu'nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığına defnedildi - Son Dakika

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, dünya genelinde yaklaşık 250 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yenik düştü. Döngeloğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.
Koronavirüs tedavisi sırasında durumu ağırlaşan ve yaşama gözlerini yuman Ömer Döngeloğlu'nun ölümü herkesi büyük bir yasa soktu.
Ömer Döngeloğlu'nun cenazesini yakınları aldı. Başakşehir Devlet Hastanesi'nin morgundan Döngeloğlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alınarak mezarlığa götürüldü.
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