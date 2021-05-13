GAZİANTEP ÖMER FARUK, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ - Son Dakika

GAZİANTEP'te, sokak ortasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan doğal gaz tesisatçısı Ömer Faruk Canbay (26), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Canbay ile husumetli olduğu arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası 5 kişi, evinin önüne geldikleri Canbay ile yeniden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler Ömer Faruk Canbay'a isabet etti. Gelen sağlık görevlileri Canbay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ömer Faruk Canbay'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ise şu ana kadar ismi açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.