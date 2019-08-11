Son Dakika Haberleri: Son dakika: Ömer Toprak Werder Bremen'e transfer oldu
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Son dakika: Ömer Toprak Werder Bremen'e transfer oldu

1 saat önce

Werder Bremen'in Ömer Toprak'ı 1 yıllığına satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı duyuruldu.

Son dakika: Ömer Toprak Werder Bremen'e transfer oldu, System.String[]
Werder Bremen'in Ömer Toprak'ı 1 yıllığına satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı duyuruldu.

Ömer Toprak, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Yönetimle aramızda iyi bir diyalog geçti. Werder'in projeleri kafama yattı. Takımın ileriyle gitmesi için katkı vermeye çalışacağım" diye konuştu.

Milli stoperin adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:48 
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