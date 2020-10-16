Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin yapılamaması nedeniyle internet üzerinden uzaktan eğitim olanaklarına ulaşmakta zorluk çeken kendi öğrencileri başta olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine fiziki ve teknolojik olanaklarından faydalanma imkanı sunuyor.

İl genelinde yaşayan OMÜ öğrencilerinin yanı sıra, farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden ancak internet altyapısı ve yeterli teknik imkanları bulunmayan öğrencilerin uzaktan eğitime kesintisiz katılabilmelerini sağlamak amacıyla Kurupelit yerleşkesindeki Merkez Kütüphane, BafraTurizm Fakültesi ve Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarını pandemi kuralları kapsamında tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sundu.

Farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere de imkanlarını kullandıran OMÜ, farklı illerde yaşayan kendi öğrencileri için de bulundukları üniversitelerin imkanlarını kullanabilmeleri için üniversitelerle iş birliğine giderek öğrencilerine teknik imkan sağladı.