Önce çarptı sonra dövdü; Başakşehir'de trafikte darp anları kamerada

BAŞAKŞEHİR'de kamyonet şoförü maddi hasarlı kazanın ardından tartıştığı otomobil sürücüsünü darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 18.50 sıralarında Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta bir kamyonet sürücüsü, 34 ZU 0143 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası hasara bakmak için otomobilinden inen sürücü, bir anda kamyonet şoförünün hakaretlerine uğradı. Hakaretlerin ardından kamyon şoförü, otomobil sürücüsünü darp etmeye başladı. Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

- İstanbul