Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: "Siz söndürün, biz yakacağız" - Son Dakika
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Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: "Siz söndürün, biz yakacağız"

25.02.2022 16:10
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: "Siz söndürün, biz yakacağız"

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de dün iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kocaeli'de dün iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. Bugün de toplanan grup 2 evi ve bir kamyoneti ateşe verdi, 2 evin de pencerelerini taşladı. Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de üzerine yürüyen bir grup kadın, "Siz söndürün, biz yakacağız" dedi. Çok sayıda çevik kuvvet polisi bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavga neticesinde Tarık Tanaç, S.Ö. isimli şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi darp neticesinde yaralanmış, 2 ev de kundaklanmıştı. Bugün ise mahallede tansiyon yeniden yükseldi. Kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, S.Ö.'ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı evi ve bir kamyoneti ateşe verdi. Aynı zamanda şüpheliler, kundaklanan evin yanında bulunan 2 katlı evinde pencerelerini taş atarak kırdı, evde bulunan eşyalara da zarar verdi. Öte yandan, kime ait olduğu öğrenilemeyen bir başka minibüsünde ön camı taşlanarak kırıldı.

İhbarla olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinin de üstüne yürüyen bir grup kadın, "Siz söndürün, biz yakacağız" dedi. Polis ekipleri, müdahalede bulunarak grubu olay yerinden uzaklaştırdı, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız
Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: Siz söndürün, biz yakacağız

YORUMLAR
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Son dakika gündem: 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ARDINDAN EV KUNDAKLANDI Son dakika gündem: 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN ARDINDAN EV KUNDAKLANDI

Çevik Kuvvet, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: 'Siz söndürün, biz yakacağız' - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Son dakika! Önce evi kundaklayıp, sonra itfaiye ekiplerinin üstüne yürüdüler: "Siz söndürün, biz yakacağız" - Son Dakika
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