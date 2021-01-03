Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü - Son Dakika

Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü

03.01.2021 00:38
Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü, System.String[]

Son dakika haberine göre Aydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı.

Aydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.

Olay; Aydın merkez Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1645 sokak üzerindeki bir apartmanda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile apartmanı olan binanın bodrum katında oturan T.B. isimli şahıs, iddiaya göre arkadaşları ile ikametinde toplanıp alkol ve uçucu madde almaya başladı. Bu sırada T.B. henüz bilinmeyen bir nedenle evi ateşe verdi. Kısa sürede binanın bodrum katı alevlere teslim olurken mahalle de duman altında kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede yangın yerine gelip alevleri üst kata sıçramadan söndürürken yangının kasten çıkarılması nedeniyle bina sakinleri B.T.'den şikayetçi oldu.

Üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için polis ekiplerinden izin istedi

Ev sahibi B.T. polis ekipleri tarafından kasten yangın çıkarmak suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürülmek istendi. Bu sırada B.T.'nin polis ekiplerinden talebi ise herkesi şaşırttı. Kendisini ekip otosuna bindirmek isteyen polislerden, üzerindekileri değiştirerek daha güzel kıyafet giyip gelme talebinde bulundu. Şüpheli şahsın talebi ekipler tarafından makul bulunmadı ve gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi.

Aynı zamanda akrabaları olan T.B.'nin daha önce de apartmanı ateşe verdiğini belirten bina sakinleri, "Sürekli evde alkol ve uçucu madde alıp çevreyi rahatsız edip zarar veriyor. Bundan şikayetçiyiz. Ne yaptıysak bir türlü uslanmadı" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdiler.

Yangın soncu apartman zarar görürken, ateşe verilen daire de kullanılamaz hale geldi. - AYDIN

Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü
Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü
Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü
Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü
Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü
Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü
Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü
Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü

Efeler, Yangın, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Önce evini yaktı, sonra güzel görünmek için polise dil döktü - Son Dakika


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