Son Dakika | Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı - Son Dakika

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
-2 ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 ayrı iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren ve güvenlik kamerasının kaydettiği şüpheli yakalandı.
Gaziantep Şehitkamil Büyük Pınar Mahallesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesindeki 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarına yansıyan 1 şüpheli Gaziantep Emniyeti Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.