Son dakika: Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar - Son Dakika

Son dakika: Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar

21.03.2021 09:30

Son dakika haberlerine göre Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar Taşlı sopalı iş yeri baskını kamerada Havaya kurşun sıkan polise "kafama sık" tepkisi Esenyurt'ta bir grup henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle kapalı olan bir iş yerini sopalarla basarak zarar verdi.

Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar

Taşlı sopalı iş yeri baskını kamerada

Havaya kurşun sıkan polise "kafama sık" tepkisi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle kapalı olan bir iş yerini sopalarla basarak zarar verdi. Olay yerine gelen polise de zorluk çıkaran grup, taş ve sopalarla taşkınlık çıkardı. Arada kalan polis ekipleri havaya ateş açarak grubu dağıtmak isterken, içlerinden biri "kafama sık" demesi ise kan dondurdu. Olay çıkaran grup gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay, dün gece Esenyurt İnönü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup arasında geçtiğimiz günlerde ağız dalaşı meydana geldi. Karşılıklı söylenilen lafları hazmedemeyen aile üyeleri, akrabalarını toplayarak karşı tarafın iş yerini bastılar. Taşlı sopalı baskında iş yerinin kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Kapalı olan iş yerini taşlayıp zarar veren şahıslar polisin gelmesiyle taşkınlıklarına devam etti. Polis ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıslar, polise de saldırmaya başladı. Saldırganların arasında kalan polis ekipleri, havaya silah sıkarak şahısları dağıtmak istedi.

"Kafama sık"

Polisin havaya ateş açmasına sinirlenen şahıslardan bir tanesi "kafama sık" diyerek polisin üzerine yürüdü. Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sonuncu olaya karışan şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı. Saldırganlar hakkında, polis ekiplerine mukavemet, mala zarar verme, sokağa çıkma yasağının ihlali suçlarından işlem yapıldı. Yaşanan olaylar ise saniye saniye kaydedildi.

Son dakika: Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar
Son dakika: Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar
Son dakika: Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar
Son dakika: Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar - Son Dakika


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