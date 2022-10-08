Son Dakika | Önce kaza yaptılar sonra tekme tokat kavga ettiler - Son Dakika
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Son Dakika | Önce kaza yaptılar sonra tekme tokat kavga ettiler

08.10.2022 00:57
Son Dakika | Önce kaza yaptılar sonra tekme tokat kavga ettiler

Son dakika haberler: Diyarbakır'da kaza sonrası tekme tokat birbirlerine giren sürücüleri polis ekipleri güçlükle ayırırken, kavga sırasında trafik kilitlendi.

Diyarbakır'da kaza sonrası tekme tokat birbirlerine giren sürücüleri polis ekipleri güçlükle ayırırken, kavga sırasında trafik kilitlendi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahaddin Eyyubi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar tekme tokat yolun ortasında birbirine girdi. Meydan muharebesine dönen olayda polis güçlükle ayırırken trafik kilitlendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Önce kaza yaptılar sonra tekme tokat kavga ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Önce kaza yaptılar sonra tekme tokat kavga ettiler - Son Dakika
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