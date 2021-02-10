Son dakika... Önce seslendiler, sonra tabancayla yaraladılar - Son Dakika
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Son dakika... Önce seslendiler, sonra tabancayla yaraladılar

Son dakika... Önce seslendiler, sonra tabancayla yaraladılar

10.02.2021 02:30

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da evinde uyuduğu sırada kimliği belirsiz iki kişinin kendisine seslendiğini fark edip, dışarı çıkan Mustafa Sakıntı, şüphelilerin tabanca ile ateş açması sonucu kalçasından yaralandı.

ADANA'da evinde uyuduğu sırada kimliği belirsiz iki kişinin kendisine seslendiğini fark edip, dışarı çıkan Mustafa Sakıntı, şüphelilerin tabanca ile ateş açması sonucu kalçasından yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Evinde uyuduğu sırada iki kişinin kendisine seslendiği fark eden Mustafa Sakıntı, uyanıp, bahçeye çıktı. Bahçeye çıktığında kendisine seslenen kimliği belirsiz iki kişinin bahçe çitinin ardından silah doğrulttuğunu gören Sakıntı, evin içine kaçmak istedi. Şüphelilerin, tabancayla art arda ateş açması sonucu kalçasından yaralanan Sarkıntı, yere yığıldı.

Motosiklete binen şüpheliler, olay yerinden kaçarken, silah sesini duyanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Sakıntı, tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Kaynak: DHA
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