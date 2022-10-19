Son Dakika | Önce tıra, sonra karayolları ekibinin aracına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Önce tıra, sonra karayolları ekibinin aracına çarptı: 4 yaralı

19.10.2022 10:07
Son Dakika | Önce tıra, sonra karayolları ekibinin aracına çarptı: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarparak ters dönen otomobil, sürüklenerek arızalanan bir araca müdahale eden karayolları ekibinin aracına çarptı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarparak ters dönen otomobil, sürüklenerek arızalanan bir araca müdahale eden karayolları ekibinin aracına çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Burhan Alpaslan A. idaresindeki 34 FMP 488 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 57 AAP 572 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen ve sürüklenmeye başlayan otomobil, emniyet şeridinde arızalanan başka bir araç için önlem alan 34 BUC 226 plakalı karayolları aracına da çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y., E.G., A.A. ve T.B.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Anadolu Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Önce tıra, sonra karayolları ekibinin aracına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Önce tıra, sonra karayolları ekibinin aracına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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