Son Dakika | Onlar, zor durumda kalan hayvanların da kurtarıcısı - Son Dakika

Son Dakika | Onlar, zor durumda kalan hayvanların da kurtarıcısı

Bir son dakika haberine göre Dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan itfaiyeciler yangın, kaza, sel ve afetlerde en ön sırada görev alırken kimi zaman da insanların can yoldaşı hayvanların da zor durumlarında kurtarıcısı oluyor.

Dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan itfaiyeciler yangın, kaza, sel ve afetlerde en ön sırada görev alırken kimi zaman da insanların can yoldaşı hayvanların da zor durumlarında kurtarıcısı oluyor.

İtfaiye ekipleri, olaylara müdahale ederken bu uğurda hayatlarını kaybetmeyi de göze alıyor. Bazen çıktığı ağaçtan inemeyen bir kediyi ya da havalandırma boşluğuna düşen kuşu, bazen de mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtarmaya çalışan ekipler, gelen ihbar üzerine kurtarma işlemine uygun araçları alarak en kısa sürede olay yerine ulaşıyor.

İstanbul İtfaiyesine bağlı ekipler, Ocak-Ağustos 2020 döneminde 11 bin 984 kedi, 4 bin 249 kuş, 741 köpek, 66 inek, 12 at, 10 koyun ve 8'i keçi olmak üzere toplam 17 bin 70 hayvanın yardımına koştu. Kurtarılan hayvanlar, yaralanmamış ise doğaya bırakılıyor, yaralıysa tedavi için ilgililere teslim ediliyor.

AA ekibi, İstanbul İtfaiyesi Erenköy İstasyonunda görevli itfaiye erlerinin,düştüğü havalandırma boşluğunda 2 gün boyunca kalan bir martıyı kurtarma çalışmasına tanıklık etti.

Gelen ihbar üzerine adrese giden ekip, önce martının düştüğü yeri belirledi. Bir dairenin kombi çıkışı genişletildi. 1 saatlik çalışma sonucunda martı bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı. Bina önünde bir süre itfaiyecilerin yanından ayrılmayan ve kaplardan su içen martı, daha sonra uçarak uzaklaştı.

İstasyonda görevli itfaiye eri Ersin Topluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı noktanın hayvan kurtarma operasyonlarında yoğun yerlerden biri olduğunu belirterek, ihbarların yüzde 70'inin sokak hayvanlarını kurtarmaya yönelik olduğunu anlattı.

Topluk, "Duyarlı vatandaşlarımız görüp arıyor ve biz de gidip müdahale ediyoruz. Çıkışlarımızı gelen ihbarlara göre yapıyoruz. Araçta kalmışsa başlangıç, ağaçta kalmışsa merdiven aracıyla çıkıyoruz. Ağaçta kalan hayvanlarda ciddi bir sıkışma varsa biz kurtarıyoruz, ama çoğu zaman biz merdiveni kaldırırken hayvan kendiliğinden iniyor." dedi.

Kedi, köpek, kuş dışında büyükbaş hayvanlara da müdahale ettiklerini dile getiren Topluk, büyükbaş hayvanları düştükleri veya mahsur kaldıkları noktalara göre farklı sistemler kurarak kurtardıklarını söyledi.

"Vatandaşlarımız değerlendirip ararsa çok daha iyi olur"

Topluk, gelen ihbarların iyi niyet ve duyarlılıktan kaynaklandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gittiğimiz ihbarların yüzde 90'ına zaten müdahale edemeden -çoğu da kediler için oluyor- merdiven ağaca yanaşmadan hayvan aşağı iniyor. Vatandaşlarımız ihbarı vermeden durumu kendileri değerlendirirse, 'Gerçekten sıkışmış mı yoksa bir kuşun peşinden, köpekten korktuğu için mi çıkmış' diye... Belli sebeplerden çıkanlar zaten bir süre sonra kendiliğinden iniyor. Vatandaşlarımız bunu değerlendirip ararsa çok daha iyi olur. Hayvanlar bizim dostumuz, onlarla en yakın ilişkiyi bizler kuruyoruz ama değerlendirme yapılmadan gittiğimiz ihbarlar sırasında ciddi bir olaya müdahaleye giderken zaman kaybı yaşanabiliyor. Ben vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Onların duyarlılıklarıyla bizler bu kadar hızlı ve etkili işlere müdahale edebiliyoruz."

Son Dakika | Onlar, zor durumda kalan hayvanların da kurtarıcısı

İtfaiye, Yangın, Kaza, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Onlar, zor durumda kalan hayvanların da kurtarıcısı - Son Dakika

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