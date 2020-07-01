Son dakika... Online oyun tutkunları internet kafelere koştu - Son Dakika

Son dakika... Online oyun tutkunları internet kafelere koştu

Gelen son dakika haberine göre Korona virüs salgını nedeni ile yaklaşık 4 aydır kapalı olan internet kafeler bugün itibariyle faaliyetlerine başladı.

Korona virüs salgını nedeni ile yaklaşık 4 aydır kapalı olan internet kafeler bugün itibariyle faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda Sakarya'da bir internet kafe yayınlanan genelge doğrultusunda kurallara uyarak işletmesini açarak müşterilerini ağırladı.

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Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır kapalı olan internet kafeler 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ve İçişleri Bakanlığı talimatıyla kapalı olan yerlerin bugün itibari ile açılması konusunda genelge yayınladı. Genelge kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve hijyen tedbirlerine uyularak, internet ve oyun salonları gibi yerler kapılarını tekrardan müşterilerine açtı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir internet kafede yaklaşık 4 aydır kapalı tuttuğu işletmesini genelge doğrultusunda kapılarını müşterilerine açtı. İnternet salonu içerisinde bulunan masalar arasında birer metre boşluk kalacak şekilde ayarlayan işletme sahibi Serkan Çivik, gelen müşterilerine önce dezenfektan sıktığını sonrasında ateş ölçer ile ateşlerini ölçtüğünü belirtti. İnternet kafeye gelen her müşterinin gitmesi sonrasında oturduğu bölgeyi dezenfekte ettiğini dile getiren Çivik, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye harfiyen uyduğunu ve maskesiz müşteri içeri almadığını vurguladı. Bugün itibari ile internet kafelerin açıldığını öğrenen müşteri Enes Savaş ise, 4 aydır açılmasını beklediği internet kafenin açılmasından dolayı mutlu olduğunu ve stres atmak için internet kafenin yolunu tuttuğunu kaydetti.

1 Temmuz itibari ile ilk siftahımızı yaptık

İnternet kafeye gelen müşterileri yayınlanan genelge doğrultusunda kurallara uyarak içer alan işletmeci Serkan Çivik, "Salgın sebebiyle 4 aya yakın bir süredir internet kafemiz kapalıydı. Bugün 1 Temmuz itibari ile ilk siftahımızı yaptık. Devletimizin bize göndermiş olduğu genelgeye uyarak; dezenfektan, ateş ölçer, aralık ve mesafe kurallarına uyarak bugün ilk siftahımızı yaptık. Bu süreç zorlu geçti tabi, 4 aya yakın bir süre kapalı kaldık. Bunun sonucu olarak tabi diğer internet kafeler ve işletmeler gibi baya bir yıprandık. Korona virüs salgını ile mücadele ediyoruz, müşterilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Maskeler, dezenfektan, ateş ölçer, aralık ve mesafelere uyarak dükkanımızı açtık. Bunun inşallah devamı bu şekilde gider hastalıkla mücadele açısından bu şekilde devam ediyoruz ve devamda edeceğiz. Biz ilk kapandığımız zaman fiyatımız 2 buçuk liraydı, şimdi açılışımızda çok büyük bir zam yapmayarak 50 kuruşluk bir zamla saatimizi 3 lira yaptık, 3 lira ile müşterimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Devletimizin salgından önce bize göndermiş olduğu bir genelge vardı, bu kafede kabinler vardı o istenmedi ve bu sebeple biz kabinleri kaldırdık. ve devletimizin gönderdiği genelgeye göre işlemleri uyguluyoruz. Deterjan ve çamaşır suyu ile sürekli olarak dezenfekte ettik kafemizi, belediyemiz sağ olsun dezenfektan ekibi gönderdi. Ayrıca müşterilerimiz kalktıktan sonra klavye ve mouselar temizlik malzemeleriyle temizleniyor" dedi.

Tekrar açıldığını duyduk ve hemen tekrar internet kafeye geldik

İnternet kafelerin açılmasıyla soluğu bilgisayar başında alan müşteri Enes Savaş, "Normal günlerde 2-3 günde bir sürekli arkadaşlarımızla stres atmak için geldiğimiz bir internet kafe. Sakarya'nın bilinen ve güzel internet kafelerinden bir tanesi. Bizde sürekli geliyorduk, 1 Temmuz itibari ile tekrar açıldığını duyduk ve hemen tekrar internet kafeye geldik, stres atmak için. Aramızdaki mesafeyi koruyoruz, devletimizin koyduğu kurallara uyuyoruz, hijyen ve mesafe kurallarının hepsini uyguluyoruz. Devletimize tekrar teşekkür ediyoruz. Girişte el dezenfektanı var zaten oradan dezenfekte olup, ateşimiz ölçüldükten sonra masalarımıza oturuyoruz. Bence burası zaten yeni olan bir şey değil sürekli temizliğine dikkat eden bir internet kafeydi. Hala işletmecisi ve çalışanları çok titizlikle yapıyorlar işlerini" diye konuştu. - SAKARYA

Koronavirüs, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:58 Kaynak: İHA

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