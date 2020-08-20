Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, petrol üretim kısıntısında eksik kalan bölümün telafi edilmesini kararlaştırdı.

OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısında, hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği belirtildi.