Son dakika: Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı. - Son Dakika

Son dakika: Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.
17.03.2021 11:59
Gelen son dakika haberlerine göre Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.
Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.
Pos Cihazı, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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