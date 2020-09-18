Son Dakika: Ordu'da 70 binin üzerinde Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı laboratuvarında bugüne kadar 70 binden fazla test yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca 5 Nisan'dan itibaren Kovid-19 tanı laboratuvarı olarak yetkilendirilen Halk Sağlığı Laboratuvarının, bu tarihten itibaren 24 saat çalışma esasına göre üç vardiya hizmet verdiği belirtildi.

Laboratuvara gün içerisinde gelen numunelerin, aynı gün çalışılıp sonuçların yine aynı gün verildiği aktarılan açıklamada, laboratuvarda bugüne kadar 70 binden fazla test çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, laboratuvarda iki cihazla günlük ortalama 1000-1300 civarında test çalışıldığı da kaydedildi.

Çalışılan testlerde çıkan her pozitif sonucun, hasta ve yakınları kadar sağlık personelini de üzdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Koronavirüsden korunmak, virüsün bulaşmaması için tedbir almak tedavi olmaktan daha kolaydır. Lütfen maskesiz dolaşmayalım. Sosyal mesafemizi koruyalım. Ellerimizi sık sık ve en az 20 saniye bol su ve sabunla yıkayalım. Kişisel temizliğimize dikkat edelim." ifadesi kullanıldı.