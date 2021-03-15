Son dakika haber: ORDU Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın - Son Dakika

Son dakika haber: ORDU Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
15.03.2021 16:41
Son dakika gündem haberine göre Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangınORDU'nun Kabataş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı.
Ordu'da akaryakıt istasyonunda yangın
ORDU'nun Kabataş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi Kabataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çatı katında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini fark eden istasyon çalışanları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın, çevrede kısa süreliğine paniğe neden oldu. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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