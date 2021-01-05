Son dakika... Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı hakkında adli kontrol kararı - Son Dakika

Mesudiye ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi G.D'yi ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sivas 'ta bir otelde yakalanan A.E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ordu 'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları