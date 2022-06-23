Cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

23.06.2022 17:52

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Çevre Yolu Öceli Mahallesi mevkisinde, İ.T. yönetimindeki 29 AR 077 plakalı römork takılı cip, yolun sağındaki bariyere çarptı.

Savrularak takla atan cip, römorktan ayrıldı.

Kazada, yaralanan sürücü ile Y.T, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan römorktan yola saçılan eşyalar toplandıktan sonra cip ile römork, çekici yardımıyla kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika haber | Ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement