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Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada

08.07.2021 19:05

Son dakika haber: Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada Ordu'da yaşadığı kavgada şiddete maruz kaldığını söyleyen iş yeri sahibi kadın konuştu: "Yumruk ve cop şiddetine maruz kaldık" "Güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet görmemeliydik" Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yeri sahibi...

Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada

Ordu'da yaşadığı kavgada şiddete maruz kaldığını söyleyen iş yeri sahibi kadın konuştu:

"Yumruk ve cop şiddetine maruz kaldık"

"Güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet görmemeliydik"

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde iş yeri sahibi ve çalışanlar ile polisler arasında yaşanan gerginlikle ilgili Ordu Valiliği inceleme başlatarak 2 polisi açığa alırken, iş yeri sahibi Merve Gülay ise o gece yaşananları anlattı. Gülay, "Ünye'de en son kavga edecek insanlar olduğumuz halde hayatımızda ilk defa coplu ve yumruklu şiddete maruz kaldık. Ben yetkililerin gerekeni yapacağını umuyorum" dedi.

6 Temmuz gecesi meydana gelen olayda Cumhuriyet Meydanı'nda işletmesi bulunan Merve Gülay, iddiaya göre gelen polislerle yaşanan tartışma sonrası bir polis memurunun yumruklu ve coplu saldırısına uğradıklarını iddia etti. Yaşanan olay sonrası iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, tartışmanın büyüdüğü ve Merve Gülay'ın ise araya girerek çalışanlarını ve polisleri sakinleştirdiği görüldü.

Olay gecesini anlatan ve olayın halen şokunda olduğu görülen Merve Gülay, "6 Temmuz gece 24.00 sıralarında 2 bekçi arkadaşımız geldi. O sırada önümüzde bir müşterimiz vardı. Bize 'Arkadaşlar, dışarı çıkma yasağı var, 24.00'ten sonra satış yapamazsınız. Müşterileriniz de dondurma alamaz' dediler. Biz de 'Gerçekten mi yasak var' diyerek bilmediğimizi söyledik. Çünkü 1 Temmuz'dan sonra ne yapacağız diye bekliyorduk. Daha sonra ben de 'satış yapmayalım arkadaşlar, ışıkları söndürün, tezgahımızı da geri çekelim' dedik. Çünkü dondurma işi yaptığımız için hijyene önem vermek zorundayız. Bekçiye de temizlemesi ve düzenlenmesi uzun süreceğini söylememin ardından bize 10 dakikalık süre verdiğini söyledi. Daha sonrasında iş yerimizin köşesine giderek orada bizim gizlice fotoğrafımızı çekti. Ben çeken bekçiyi gördükten sonra sakince dışarı çıkarak 'bakar mısın, neden fotoğrafımızı çekiyorsun' dedim. O da 'çekerim' dedi. Ben de 'madem çekeceksin karşımıza geç öyle çek' dedim. Kendisi de 'bunu neden polemik yapıyorsun' dedi. Benimle açıkçası tartışmak istedi ve o sırada eşim geldi. Daha sonra eşim ve kardeşlerim konuştu. ve olayın kapandığını düşündüm. Daha sonra aradan 5 dakika kadar geçmesinin ardından iş yerimizin önüne iki polis otosu geldi. Arabadan inen polisler hiddetli bir şekilde iş yerimizin ruhsatlarını çıkarmamızı söylediler. Argolu bir şekilde kimliklerimizi istediler. Ben de bu iş yerinin sahibi ben olduğumu söyledim ve gelen polis memuru 'sen sen sen' diyerek hepimizi dışarı çağırdı. Gelen memur eşimin ensesinden tutmaya çalıştı. Ben bu olayda çok ezildim. Ünye gibi bir yerde polislerle aramız çok iyidir ancak o memurları ilk defa gördüm ve tanımıyorum. Biz dışarı çıktığımız gibi coplarla ve yumruklarla bize şiddet uyguladılar. ve bizlere düzgün bir şekilde davranmadılar" dedi.

"Kadına şiddete hayır diyoruz ama güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet görmemeliydik"

Böyle bir olayda bayanın olduğu yerde şiddetin olmaması gerektiğini söyleyen Gülay, "İş yerine polis memuru o tartışma sırasında araya giren arkadaşımıza yumruk salladı. Zaten kendisi de askeri personel. Hatta polis memuru arabasına gidip geri geldikten sonra bize cop kaldırarak vurmaya çalıştı. Bir bayanın olduğu yerde şiddet olmamalı. Memur da olsalar kimsenin bu denli davranmasına hakkı yok. Kadına şiddete hayır diyoruz ama güvendiğimiz kişilerden bu şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet görmemeliydik" diye konuştu.

İki olayda toplam 4 polise açığa alındı

Yaşanılan olay sonrası Ordu Valiliği açıklama yaparak görevli 2 polis memurunun açığa alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini ikaz eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri ile dondurmacı olan bir iş yeri sahibi ve çalışanları arasında istenmeyen olayın yaşandığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili tarafların karşılıklı davacı-şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemlerin yapılarak, konunun adliyeye intikal ettirildiği belirtilerek, "Daha önce Altınordu ilçemizde bir esnafımızla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir. Bu olayda da yine 2 personel, Ordu Valiliği'nce görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. İlimizde gerçekleşen 2 olayda toplam 4 personelimiz yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada
Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada
Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada
Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada
Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada
Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada
Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada
Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada
Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada
Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada

Ordu Valiliği, Hisarcık, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ordu'da polisten esnafa yumruk kamerada - Son Dakika


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