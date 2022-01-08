Son dakika haberleri! Evinde ölü bulunan gazetecinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde evinde ölü bulunan gazeteci Yaşar Karaduman (78), son yolculuğuna uğurlandı.

Ortayılmazlar Mahallesi'nde yalnız yaşadığı dairesinde dün cansız bedeni bulunan Karaduman'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak görev yaptığı Ünye Kent Gazetesi'nin önüne getirildi.

Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı da olan gazetenin sahibi Ali Öztürk, Ünye Kent Gazetesi Onursal Genel Yayın Yönetmenliği ve Canik Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini yürüten Karaduman'ın biyografisini okudu.

Öztürk, hem meslektaşını hem de değerli bir büyüğünü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Karaduman'ın cenazesi, konuşmaların ve helallik alınmasının ardından Büyük Cami'ye getirildi.

Buradaki törene Karaduman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve meslektaşları katıldı.

Yaşar Karaduman'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un kıldırdığı namaz sonrasında Türbe Mezarlığında defnedildi.