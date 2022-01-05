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Son dakika haberi: FETÖ davasında 41 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: FETÖ davasında 41 sanığın yargılanmasına başlandı

05.01.2022 22:14

Son dakika haberi... Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 21'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 21'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 21'i tutuklu 24 sanık ile yakınları ve avukatlar katıldı.

Tutuklu sanıklardan S.Y, örgütün yurt dışına para aktaran finans sorumlusu olduğu yönündeki iddianın doğru olmadığını savundu.

Barış ismiyle herkesin kendisini tanıdığını, bu ismin bir kod adı olmadığını öne süren S.Y, "Gün toplantılarımız mütevelli toplantısı değildir. 2013 yılında başlayan, gerçek anlamda bir gün toplantısıdır. 15 günde bir yapılıyordu. Toplanan paralar da sırayla alınıyordu." dedi.

S.Y, sanıkların büyük çoğunluğunu tanıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"FETÖ iddiasıyla maddi organizasyonlarda görev almadım, yardımda da bulunmadım. Sanıklardan herhangi birinin mütevelli heyetinde görev yaptığını bilmiyorum. Konuşmalarımız sırasındaki, emrin yurt dışından geldiğiyle ilgili konuşmamız benim yaptığım şakadır. Yurt dışına aktarılan bir para yoktur. Gün toplantısında Almanya'dan bir kişiyle yapılan bağlantı, aramızda bulunan bir kişinin akrabasıydı. Bu örgütsel amaçlı bir bağlantı değildi."

Din görevlisiyken ihraç edilen İ.S. ise il imamı olduğu yönündeki statüyü kabul etmedi.

Evinde ele geçirilen paranın, açmak istediği dükkana ödemek için olduğunu ileri süren İ.S, "Bu örgütle ilgili sohbet adı altında program organize etmedim. İl yapılanmasında görev aldığım hususu doğru değildir. Daha önce de 4,5 yıl cezaevinde yattım. İçerideki zorlukları yaşamış birisi olarak, ailemin yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurularak tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanıklardan M.D. de kripto olarak adlandırılmasının beyandan ibaret olduğunu ve bu nitelikte bir adam olmadığını iddia etti.

Z.Ö, Türkiye'nin farklı illerine yaptığı yardımların insani olarak yapılan yardımlar olduğunu, örgütsel içerikli olmadığını savundu.

"Katalog evlilik" yapmadığını iddia eden Z.Ö, evindeki bir miktar paranın da kendi birikimi olduğunu öne sürdü.

M. A. ve H.T, haklarında operasyonel hat kullandıkları yönündeki iddiaları reddetti.

Diğer 15'i tutuklu ve 3'ü tutuksuz yargılanan sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın tahliyesine, 8 kişinin bu dosyadan tefrik edilmesine, hazır bulunmayan 9 kişinin bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verdi.

Duruşma 9 Şubat'a ertelendi.

Öte yandan, güvenlik önleminin alındığı adliye önünde sanık yakınları beklerken, tutuklu sanıklar araçlarla cezaevine gönderildi.

Olay

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen 44 şüpheliye yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, 1 şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Operasyon doğrultusunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 21'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti.

Son dakika haberi: FETÖ davasında 41 sanığın yargılanmasına başlandı
Son dakika haberi: FETÖ davasında 41 sanığın yargılanmasına başlandı
Son dakika haberi: FETÖ davasında 41 sanığın yargılanmasına başlandı
Son dakika haberi: FETÖ davasında 41 sanığın yargılanmasına başlandı
Son dakika haberi: FETÖ davasında 41 sanığın yargılanmasına başlandı
Son dakika haberi: FETÖ davasında 41 sanığın yargılanmasına başlandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Finans, Eylül, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: FETÖ davasında 41 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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