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Son dakika! ORDU'DA HASTANELERDE TEST YOĞUNLUĞU - TEKRAR - Son Dakika

Son dakika! ORDU'DA HASTANELERDE TEST YOĞUNLUĞU - TEKRAR

07.01.2022 11:00

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'da hastanelerde test yoğunluğuTÜRKİYE'de hem koronavirüs vaka sayılarında hem de aşılama çalışmalarında ikinci sırada yer alan Ordu'da, hastanelerde koronavirüs test yoğunluğu yaşanıyor.

Ordu'da hastanelerde test yoğunluğu

TÜRKİYE'de hem koronavirüs vaka sayılarında hem de aşılama çalışmalarında ikinci sırada yer alan Ordu'da, hastanelerde koronavirüs test yoğunluğu yaşanıyor. Virüs bulaştığı şüphesi duyan ve doktor tavsiyesiyle sürüntü testi veren vatandaşlar, herkesin kurallara uymasını istedi.

Türkiye genelinde, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu Ordu, en çok vaka artan iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Kentte Covid Acil Servislerinde de yoğunluk yaşanıyor. Virüs bulaştığı şüphesi duyan ve doktor tavsiyesiyle sürüntü testi vermek için vatandaşlar, kentteki hastanelere müracaat ediyor. Hastaneye giden vatandaşların görevli personel tarafından sürüntü testleri alınıyor.

'KİMSE DİKKAT ETMİYOR'

Test yaptırmaya gelen vatandaşlardan Gündüz Şensoy (56), tüm vatandaşların kurallara uymasını isteyerek, herkesin aşılarını yaptırmalarını istedi. Şensoy, 'Hala aşısını olmayanlar ve 1 doz aşıyla sokaklarda gezen insanlar var. Bu nedenle vakalar çok artıyor. Kimse dikkat etmiyor. Maske yok, sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Lokantalarda, kahvehanelerde insanlar iç içe. Bulaşma nedeni bence bu etkenler. Lütfen maskesiz ve sosyal mesafeyi korumadan dolaşmasınlar. Aşılarını olsunlar. Yani gerisini de mahvetmesinler' dedi.

'EŞİM POZİTİF ÇIKTIĞI İÇİN TEST OLMAYA GELDİM'

Nermin Şensoy (50) ise, eşinin pozitif çıkması üzerine tedbir amaçlı test olmaya geldiğini ifade ederek, 'İnsanlar aşı oldum diyor ama olmamış veya bir tane aşı olmuş. Bu insan dışarıda geziyor, insanlarla oturuyor, çayını içiyor. Karşısındaki bu kişinin aşı olup olmadığını bilemez. Bu şekilde de virüs bulaşıyor ve vaka sayıları artıyor. Herkes aşılarını olsun. Mesela ben üçüncü aşımı oldum ama eşim pozitif çıktığı için tedbir amaçlı test olmaya geldim. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum' diye konuştu.

'KORONAVİRÜSÜN BİTMESİNİ İSTİYORUZ AMA BİTMİYOR'

Rahmi Yıldız (62) ise, 'Koronavirüsün bitmesini istiyoruz ama bitmiyor. Neden bitmiyor İnsanlarımız maskesiz dolaştığından, birbiriyle yakınlaştığından, ayrıca yaşı küçük çocukların okuldan virüs kaptığı için bitmiyor. Torunum arkadaşının birinde virüs görülmesi üzerine bizde ailemizle kontrol amaçlı test yaptırmaya geldik. Sonucun ne olacağını şimdilik bilmiyoruz' şeklinde konuştu.

Son dakika! ORDU'DA HASTANELERDE TEST YOĞUNLUĞU - TEKRAR
Son dakika! ORDU'DA HASTANELERDE TEST YOĞUNLUĞU - TEKRAR
Son dakika! ORDU'DA HASTANELERDE TEST YOĞUNLUĞU - TEKRAR

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Koronavirüs, Türkiye, Ordu, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ORDU'DA HASTANELERDE TEST YOĞUNLUĞU - TEKRAR - Son Dakika


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