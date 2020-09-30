Denetimlerde, değişik suçlardan aranması olan 38 kişi de yakalandı.

Ordu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 108 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var