Son dakika: Ordu'da maden arama sahasındaki arbedede gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesindeki maden arama sahasında çıkan arbedede gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Üçpınar Mahallesi'nde özel bir firma tarafından bentonit madeni arama faaliyetleri kapsamında yapılan sondaj çalışmasına tepki gösteren ve güvenlik güçlerince yaşanan arbede sonucu gözaltına alınan 14 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Ünye Adliyesine sevk edilen 14 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.