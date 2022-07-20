Son dakika haberi: Ordu'da merdivenlerden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Ordu'da merdivenlerden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti

20.07.2022 15:58
Son dakika haberi: Ordu'da merdivenlerden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinin merdivenlerinde ölü bulundu. Kadının, düşme sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Olay ilçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Nurten K.(60), apartmanın merdivenlerinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının vertigo hastalığının bulunduğu, merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Kadının cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: FETÖ'den ihraç edilen eski polis, otobüs durağında bekleyen kadına hayatının şokunu yaşattı Son dakika haberi: FETÖ'den ihraç edilen eski polis, otobüs durağında bekleyen kadına hayatının şokunu yaşattı Son dakika haberi | İzmir'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Son dakika haberi | İzmir'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ordu'da merdivenlerden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti
20:59 Emekli kadından CHP'li heyete tepki gösterdi: Hiçbir şey pahalı değil, zamları zenginler yapıyor
20:56 Galatasaray, transferde gaza bastı! Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
20:40 Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar
20:34 62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 21:22:57. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ordu'da merdivenlerden düştüğü tahmin edilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement