Son dakika... Ordu'da örtü yangını meydana geldi - Son Dakika

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki örtü yangınında 15 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Sarıyer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Geçtan, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 15 dönüm alanın zarar gördüğünü ifade etti.
- Kaynak: AA
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