Son dakika: Ordu'da şantiyeden akaryakıt hırsızlığı jandarmaya takıldı: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ordu'da yol şantiyesinden akaryakıt kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Ordu'da yol şantiyesinden akaryakıt kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde inşaatı devam Sivas bağlantı yolu üzerinde bulunan çalışma alanı içerisinde iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapılacağı duyumu alındı. Bunun üzerine harekete geçen Ordu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından yürütülen takip neticesinde gece saat 03: 30 sıralarında karayolu üzerinde şantiye alanı içerisinde şüpheli A.Ç ve O.C.K isimli şahıslar akaryakıt hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların kullandıkları 2 araç ile birlikte olay yerine getirilen toplam 36 bidon ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor. - ORDU

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