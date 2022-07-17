Olay, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi Perşembe Yaylası 'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Emin Emlek (84) ile eşi Cemile Emlek'in (89) evine giden komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çiftin sobadan sızan karbonmanoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Ordu'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

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