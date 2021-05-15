Son dakika: Ordu'da Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşa edilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi kampüsünde son hazırlıklar yapılıyor.

Hastanede ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odası ile röntgen ve laboratuvar bölümlerine kadar pek çok alan oluşturuldu.

Aynı anda 800 sokak hayvanının bakımı ve tedavisinin yapılabileceği hastanenin de içerisinde bulunduğu, hospitalizasyon, anneli yavru, sahiplendirme ve engelli köpek bölümleri ile fizyoterapi havuzu gibi alanların yer aldığı kampüste çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kampüsteki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan ve devam eden çalışmaları değerlendiren Güler, ekiplerin güzel bir iş ortaya çıkardıklarını ve buranın Ordu'nun yanı sıra çevre illere de ihtiyaç halinde cevap verebileceğini belirtti.

Güler, hayvan hastanesinin en büyük özelliğinin personellerinin kendi imkanları çerçevesinde burayı yapması olduğunu vurgulayarak, "Yani ihale etmeden tamamen kendi imkanlarımız ile alt yapısı, betonu vesaire yapılmış bir yer. Bu anlamda arkadaşlarımızı kutluyorum. Çok güzel bir eser ortaya çıkardılar." ifadesini kullandı.

Donanımlı hastanede 800 sokak hayvanının tedavisinin ve bakımlarının yapılabileceğine değinen Güler, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bir gün içerisinde 50 hayvan kısırlaştırılabilecek. Yine burada terapi havuzu oluşturarak hayvanlarımıza suyla terapi yöntemi uygulanacak. Bu canlılar bizim paydaşlarımız. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Burası sadece Ordu'ya değil, ihtiyaç anında komşu illerimize de imkan sağlayabilecek. Canımızdan can katarak böyle güzel bir çalışmayı onların hizmetine sunuyoruz."