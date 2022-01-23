Son dakika: Ordu'da soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde, soluk borusuna fındık kaçması sonucu tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

2 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan da katıldı.

Minik Mehmet Yuşa'nın cenazesi, Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde, baba Özcan Karaca ve diğer aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Mehmet Yuşa Karaca'nın, 6 yıllık evli Ayşenur ve Özcan Karaca çiftinin tüp bebek tedavisiyle sahip oldukları tek çocukları olduğu öğrenildi.

Ünye ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 21 Ocak 2022 Cuma akşam saatlerinde fındık yerken ailesinin nefes alamadığını farkettiği Mehmet Yuşa Karaca Ünye Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilmişti. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun yapılan otopsisinde soluk borusuna fındık kaçtığı belirlenmişti.