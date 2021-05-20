Son dakika! Ordu'da sulama göletinde facia: 2 çocuk boğuldu - Son Dakika

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde serinlemek amacıyla gölete giren 2 çocuk boğuldu.

Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kabalak Göleti'nde meydana gelen olayda, Berat Genç (16) ve Ali Kutlu (16) adlı iki arkadaş sıcaktan bunalınca serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra gölette çırpınmaya başlayan çocuklar gözden kayboldu.

Vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ekibi kaybolan çocukları aramaya başladı. Ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından göletten çıkardı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU