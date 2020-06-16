Son dakika... Ordu'da süs bitkileri yetiştiriciliği yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika

Son dakika... Ordu'da süs bitkileri yetiştiriciliği yeni gelir kapısı oldu

Son dakika haberlerine göre Ordu Büyükşehir Belediyesince alım garantili olarak hayata geçirilen "Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi" üreticilerin yeni gelir kapısı oldu.

Son dakika... Ordu'da süs bitkileri yetiştiriciliği yeni gelir kapısı oldu, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesince alım garantili olarak hayata geçirilen "Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi" üreticilerin yeni gelir kapısı oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi başkanlıkları iş birliğinde "Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi"nin hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, proje çerçevesinde Altınordu'da 25 bin, Ünye'de ise 200 bin mevsimlik süs bitkisi üretildiğini aktardı.

Üretilen mevsimlik süs bitkilerinin il genelinde çevre düzenlemelerinde kullanıldığını belirten Güler, şöyle devam etti:

"2019 yılında örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesiyle çalışmaları başlatmıştık. Bu kapsamda Altınordu ve Ünye ilçelerimizde kurulan seralarda üreticilerimiz süs bitkileri yetiştirmeye başladı. İki ilçede tam 225 bin süs bitkisi üretildi. Büyükşehir Belediyemiz tarafından üreticilerden satın alınan bitkiler ilimizin belli noktalarına dikildi."

Güler, klasik belediyecilik anlayışının dışına çıkıp Ordu'daki yerel dinamikleri harekete geçirmek istediklerine işaret ederek, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde önemli bir mesafe katetmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Çiftçilerin üretim alanlarını genişletip daha fazla üretime katılmalarını sağlayarak ekonomiye katkı sunmak istediklerini kaydeden Güler, "İşte bu projeyle ilimizdeki çevre düzenlemelerinde kullanılacak süs bitkileri, sözleşmeli üretim modeliyle ilimizdeki üreticilerden alınıyor. Böylelikle diğer tarımsal faaliyetlere bir yenisini daha ekleyerek istihdamda da yeni bir alan açmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Altınordu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Ordu'da süs bitkileri yetiştiriciliği yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi

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