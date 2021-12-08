Ordu'nun Aybastı ilçesinde, "patpat" diye adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu anne hayatını kaybetti, çocuğu yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tarım aracı, Kargı Mahallesi'nde devrildi.
Tarım aracının kasasında bulunan Fatma Kartal ile oğlu Çağrı Kartal yola savruldu.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma Kartal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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