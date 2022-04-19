Son dakika: Ordu'da tır şoförü trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Ordu'da tır şoförü trafik kazasında yaralandı

19.04.2022 15:09
Son dakika: Ordu'da tır şoförü trafik kazasında yaralandı

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu Yüceler Mahallesi cezaevi kavşağında, Ender Yetim yönetimindeki 28 K 1860 plakalı tır, önünde seyir halindeki Cemal Demir'in kullandığı 10 AHV 72 plakalı tıra arkadan çarptı.

Refüje çarparak durabilen tırın sürücüsü Yetim yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yetim, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Söz konusu güzergahta ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Ünye'de tır kazasında 1 kişi yaralandı Ünye'de tır kazasında 1 kişi yaralandı

Cemal Demir, Cezaevi, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ordu'da tır şoförü trafik kazasında yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ordu'da tır şoförü trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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