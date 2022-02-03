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Son dakika: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

03.02.2022 11:27
Son dakika: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Ordu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyreden Yunus Emre B. idaresindeki 52 TC 400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından da takla attı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Hakican Ü. isimli şahsı alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - ORDU

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Atatürk Bulvarı, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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